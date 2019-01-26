Алтайский край обошёл соседнюю Республику Алтай в рейтинге трезвости регионов

Новости 26.11.2018 16:59 59

Алтайский край занял 33 место в «Национальном рейтинге трезвости субъектов Российской Федерации – 2018». Так он обошел Республику Алтай, которая оказалась на 47 месте.

Рейтинг составляли в рамках федерального проекта «Трезвая Россия» совместно с ВГТРК. Было проанализировано 85 регионов, в них сравнили масштабы негативных последствий от незаконного оборота алкогольной продукции и злоупотребления алкоголя среди граждан. Исследование отражает динамику за последние 4 года.

Субъекты РФ в списке расположены от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). В таблице для каждого региона представлен итоговый балл, который и определил положение региона. Чем меньше балл, – тем благополучнее регион.

Алтайский край набрал 34,55 балла и занял 33 место, а Республика Алтай получила 37,43 баллов, оказавшись на 47 месте.

Из регионов СФО самую высокую строчку заняла Новосибирская область (18 место, 30,73 баллов), а самую нижнюю – Республика Хакасия (70 место, 40,38 балов).

Самой трезвой в стране признана Чеченская Республика (1 место, 12,78 баллов), а на последней строчке рейтинга расположился Чукотский авт. округ (85 место, 48,14 баллов).