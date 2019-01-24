Жителям Алтайского края предлагают узнать свой ВИЧ статус

Новости 26.11.2018 16:30 41

1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом. В рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Алтайском крае пройдут акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ «Узнай свой ВИЧ статус. Пройди тест на ВИЧ».

В Барнауле:

27 ноября в ТРЦ «Пионер» по адресу ул. Ленина, 102, 4-й этаж с 15.00 до 18.00;

30 ноября в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по адресу ул. Партизанская, 187 с 14.00 до 16.00.

1 декабря в КГАУ «Краевой дворец молодёжи» по адресу ул. Юрина, 204 с 17.00 до 19.00.

3 декабря в КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта по адресу ул. Профинтерна, 14 с 14.00 до 16.00.

В Бийске:

1 ноября по 28 декабря каждую среду и пятницу по адресу ул. Горно-Алтайская, 66 с 9.00 до 12.00, филиал КГБУЗ Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в Бийске.

В Рубцовске

С 4 по 6 декабря, с 12.30 до 14.30 ежедневно, в КГБУЗ «Клинико-диагностический центр, г.Рубцовск»

Каждый желающий анонимно и бесплатно может сдать экспресс тест на ВИЧ.

Справка:

Экспресс-тест на ВИЧ позволяет выяснить присутствие вируса иммунодефицита в организме человека. Этот тест может проводиться по слюне, образцу мочи или образцу крови.

Анализ по крови - это один из самых точных экспресс-тестов. Для проведения анализа берется несколько капель крови из пальца, которая помещается на тест-полоску. После этого нужно подождать 10-15 минут, чтобы узнать результат. Этот метод аналогичен стандартному обследованию в ИФА, проводимому в медицинских организациях. Тем не менее, при получении положительного результата экспресс–теста, необходимо обратиться в Центр СПИД, чтобы пройти стандартную процедуру обследования и получить консультацию высококвалифицированного специалиста. Специфичность экспресс теста на ВИЧ составляет 99,2 %, чувствительность - 100%.

Стандартной процедурой для выявления ВИЧ в России является тест, показывающий наличие антител к ВИЧ, которые вырабатывает организм в ответ на проникновение вируса. Для анализа берется небольшое количество крови из вены. В начале обследования проводится иммуноферментный анализ (ИФА). Этот тест дополняют вторым анализом, который проводится из той же пробы крови, что и первый. Второй анализ, «иммуноблот», имеет очень высокую чувствительность и достоверность (около 99,9%).

Диагноз ВИЧ-инфекция устанавливается при наличии двух положительных результатов одновременно: ИФА и иммуноблота, клинических данных и данных эпидемиологического анамнеза. Срок выполнения стандартного тестирования на ВИЧ методом ИФА – 3 дня, в случае положительного результата – не менее недели.