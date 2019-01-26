Жителям Алтайского края предлагают узнать свой ВИЧ статус

1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом. В рамках проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Алтайском крае пройдут акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ «Узнай свой ВИЧ статус. Пройди тест на ВИЧ».
В Барнауле:
В Бийске:
В Рубцовске
Каждый желающий анонимно и бесплатно может сдать экспресс тест на ВИЧ.
Справка:
Экспресс-тест на ВИЧ позволяет выяснить присутствие вируса иммунодефицита в организме человека. Этот тест может проводиться по слюне, образцу мочи или образцу крови.
Анализ по крови - это один из самых точных экспресс-тестов. Для проведения анализа берется несколько капель крови из пальца, которая помещается на тест-полоску. После этого нужно подождать 10-15 минут, чтобы узнать результат. Этот метод аналогичен стандартному обследованию в ИФА, проводимому в медицинских организациях. Тем не менее, при получении положительного результата экспресс–теста, необходимо обратиться в Центр СПИД, чтобы пройти стандартную процедуру обследования и получить консультацию высококвалифицированного специалиста. Специфичность экспресс теста на ВИЧ составляет 99,2 %, чувствительность - 100%.
Стандартной процедурой для выявления ВИЧ в России является тест, показывающий наличие антител к ВИЧ, которые вырабатывает организм в ответ на проникновение вируса. Для анализа берется небольшое количество крови из вены. В начале обследования проводится иммуноферментный анализ (ИФА). Этот тест дополняют вторым анализом, который проводится из той же пробы крови, что и первый. Второй анализ, «иммуноблот», имеет очень высокую чувствительность и достоверность (около 99,9%).
Диагноз ВИЧ-инфекция устанавливается при наличии двух положительных результатов одновременно: ИФА и иммуноблота, клинических данных и данных эпидемиологического анамнеза. Срок выполнения стандартного тестирования на ВИЧ методом ИФА – 3 дня, в случае положительного результата – не менее недели.