Ставки сделаны, господа: 350 трупов на 2019 год

Новости 26.11.2018 17:13 56

В 2019 году в Алтайском краевом противотуберкулёзном диспансере умрет 350 человек - на такое количество «условных единиц» учреждение разместило заявку на услуги по транспортировке тел умерших на сайте госзакупок.

Для размещения заявок заказчик должен определить требуемый ему объем услуг. Это не так сложно, как может показаться, - обычно опираются на статические данные за предыдущее годы. Но иногда смотришь на цифры – и не понимаешь, откуда их взяли – то ли к интуиции прислушивались, то ли на картах гадали. Или с какой-то целью цифрами манипулировали?

У меня математический склад ума, я привыкла опираться на статические данные. Поэтому предлагаю решить пару задач.

После майских указов в 2012 году все регионы определили, в каком направлении они будут двигаться до 2020 года. Одно из таких постановлений направлено на развитие здравоохранения. Судя по количеству пунктов в данном документе, двигаться мы должны только вперед. И улучшить качество услуг в медицинских учреждениях, и сделать их доступными, и зарплаты увеличить работникам, и смертность уменьшить, а рождаемость увеличить.

Остановимся на смертности, а точнее на ее причинах, а именно на смертности от туберкулеза. Борьбой с туберкулезом озадачен не только наш край, это одна из приоритетных задач Минздрава РФ. И должна сказать, это получается. За 2018 год итоги подводить пока рано, а вот по показателям за 2017 летальных исходов у больных туберкулезом снизалась на 17,3% по отношению к 2016 году. Такие цифры опубликовали «Известия». В этой статье так же приводятся цифры и по регионам, которые указаны в опубликованном документе Минздрава. Если у 71 региона данная причина смерти снизилась, то в Алтайском крае увеличилась. Но, как говорится, на местах-то виднее, поэтому местный Минздрав, отчитываясь за 2017 год, дает другие цифры - смертность от туберкулеза в крае снизилась на 16%. Как получилась эта цифра, не очень понятно, посмотрим сайт крайстата: Коэффициенты смертности по основным классам причин смерти в Алтайском крае. Видим следующую картину:

Судя по цифрам, тенденция снижения присутствует. Так нехитрым составлением примера - общее число населения Алтайского края в 2017 году 2365680 делим на 100 тысяч, умножаем на 17,9 (показатель в таблице) и получаем, что от туберкулеза в 2017 году умерло 420 человек.

По логике данная цифра дальше должна только уменьшаться или в крайнем случае оставаться неизменной. Хотя всё-таки уменьшаться, ведь для профилактики туберкулеза и снижения смертности за последние пять лет в крае сделано немало. И открыли новые медцентры, и пустили передвижной флюорограф, что очень важно для отдаленных районов; да и численность населения региона уменьшилась на 15 тысяч за последний год, а за последние пять так вовсе почти на 50. То есть смертность от туберкулеза однозначно должна снижаться!

Однако если на 2018 год Алтайский краевой противотуберкулёзный диспансер разместил заявку на сайте госзакупок на транспортировку умерших в количестве 200 «единиц», то на 2019 количество «единиц» увеличилось до 350. Вопрос: как при уменьшении смертности от туберкулеза, число умерших в учреждении растет?

Возможно, руководство диспансера решило в 2019 году свозить трупы со всего края к себе, а потом их транспортировать в морг и поэтому цифра выросла почти в два раза? Или кто-то решил подзаработать на транспортировке, искусственно увеличивая кол-во «условных единиц»?

На этот вопрос у меня нет ответа. Но, согласитесь, 350 значительно больше 200. Не бьется эта цифра со статистикой.

Вот такая математика.

Евгения Игнатьева