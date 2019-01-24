Энергоснабжение в Республике Алтай восстановлено в полном объёме

Новости 26.11.2018 17:50 40

В филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Горно-Алтайские электрические сети» («ГАЭС») завершены аварийно-восстановительные работы. В 12:12 по местному времени 25 ноября энергоснабжение в регионе восстановлено в полном объеме. Избежать существенных нарушений в работе энергосистемы региона удалось, в том числе благодаря проведению масштабных учений энергетиков МРСК Сибири на территории региона.

Напомним, масштабные учения энергетиков МРСК Сибири на территории региона с одним из самых сложных горных рельефов проходят при поддержке Правительства Республики Алтай. За три месяца персонал компании должен сделать регион образцово-показательным в плане надежности электроснабжения. За короткий промежуток времени более 100 бригад в количестве порядка 600 человек расчистили просеки вдоль самых проблемных линий электропередачи во всех районах, что сказывается на снижении аварийности в сетях во время непогоды. Деревья и кустарники – одна из самых частых причин сбоев в работе электросетевого хозяйства во время сильных ветров и тяжелого мокрого снега. Также в регионе будут заменены ветхие опоры и почти 80 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). По оценке специалистов, результаты учений дают знать о себе уже сегодня – в период штормовых прогнозов количество аварийных отключений снизилось более чем на 30%.

«Энергосистема Горного Алтая с успехом выдержала многочасовое испытание ураганным ветром и мокрым снегом. Мы не допустили массового отключения высоковольтных линий, не зафиксировано ни одного случая падения деревьев на объекты энергетики или падения опор. Для региона это настоящий прорыв, совершить который нам удалось во многом благодаря тем работам, которые мы выполнили в ходе Учений. Это значит, что энергетики все сделали правильно и максимально приблизились к своей главной цели — сделать энергоснабжение жителей региона максимально надёжным», — подчеркнул генеральный директор МРСК Сибири Виталий Иванов.

Отметим, что в восстановительных работах было задействовано 10 бригад, 32 человека. Все силы и средства в филиале были мобилизованы заранее . Когда на пульт диспетчера стала поступать информация об отключениях, «Горно-Алтайские электрические сети» перешли в особый режим работы. Аварийно-восстановительные бригады оперативно выдвинулись на места и приступили к ликвидации аварий. Среднее время восстановления работы энергообъектов не превысило двух часов. К 06:00 утра технологические нарушения в работе высоковольтных линий были устранены.

Филиал «ГАЭС» функционирует в штатном режиме.