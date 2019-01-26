Профсоюз надеется на открытие Дворца спорта в Барнауле к Новому году

Новости 26.11.2018 18:34 61

Краевой совет профсоюзов надеется открыть Дворец спорта к Новому году. Здание находится в исправном состоянии, сообщил журналистам Вести 22 председатель крайсовпрофа Иван Панов.

Апелляционную жалобу на решение суда о приостановке работы краевого Дворца зрелищ и спорта рассмотрят 18 декабря, сказал Панов. Также по его словам, расходы на отопление, охрану и текущие работы в здании на время закрытия взял на себя крайсовпроф.

Как уже писал «Политсибру», по словам губернатора Виктора Томенко региональное правительство имеет возможность привести Дворец зрелищ и спорта в надлежащее состояние, но для этого необходимо, чтобы объект находился в краевой собственности. Сейчас же собственником является Алтайское краевое объединение профсоюзов во главе с Иваном Пановым.

Напомним, Дворец зрелищ и спорта в Барнауле закрылся 8 августа 2018 года из-за нарушений пожарной безопасности. Согласно решению суда от 9 октября, объект пока не может начать функционировать.