«Живем как на пороховой бочке»: жительница Тюменцево рассказала о проблемах с водоснабжением

Новости 16.01.2019 14:25 80

Жительница села Тюменцево Тюменцевского района Светлана Чугунова рассказала «Политсибру» о проблемах с водоснабжением. Накануне в селе произошла коммунальная авария, из-за которой люди, по словам местной жительницы, остались без воды на пять дней.

«Я заметила, что напор воды очень маленький. Вода бежит самотеком. Сообщила об этом нашему коммунальному хозяйству, воду отключили. В пятницу начали рыть, сказали, что насос сломался», - рассказывает Светлана Чугунова.

По её словам, воду отключили в четверг, 10 января. С того дня - «ни капли из крана». Подвоз воды населению, оставшемуся без воды, не организовали. Каждый справлялся с проблемой по-своему. Семья Чугуновой, к примеру, отправилась на выходные к родственникам в Павловск, чтобы принять душ и хотя бы постирать вещи.

«В понедельник я обратилась к общественникам из «Гражданского патруля» и прокурору. Это же аварийная ситуация, а все замалчивают», - добавила местная жительница.

Сейчас, по заявлению минстройтранса Алтайского края, авария в селе ликвидирована. Светлана Чугунова подтвердила, что работу закончили, яму закопали. Но проблема осталась.

«Яму-то закопали, а вода из неё течет на проезжую часть. Воду включили, но напора нет вообще. Если кто-то умоется в ванной, в кухне перестает течь вода. Приходится ждать, пока набежит. Так же жить невозможно. Живем как на пороховой бочке. Моя главная мечта — придти домой и нормально сходить в душ, помыть посуду, приготовить ужин. В каком веке живем?», - отметила женщина.

Из закопанной ямы на месте аварии течет вода

Ранее «Политсибру» пояснили в пресс-службе минстройтранса Алтайского края, что 14 января подачу воды в селе полностью возобновили. Повреждение на водопроводе было связано с аварией на водонапорной башне, которая произошла еще в мае прошлого года. Глава района заявил, что во время аварии воду в дома подавали, но она не доходила до вторых этажей в многоквартирных домах. С 11 часов 15 января, по заверению властей, все работает бесперебойно.