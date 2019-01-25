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Минстрой РФ надеется удержать цены на авиабилеты

Новости
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В Минтрансе заявили о намерении удержать цены на авиабилеты в 2019 году на текущем уровне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу министерства Евгения Дитриха.

Удержать цены будет непросто, учитывая, что стоимость топлива не снижается, а компенсаций авиакомпании пока не получили, считает министр.

«Вы знаете, что по ряду авиакомпаний есть трудности, связанные с обслуживанием долговых обязательств, поэтому нам здесь важно удержать под контролем», - сказал он.

Кроме того, министр добавил, что ведомство не ожидает создания новых авиакомпаний в 2019 году.

Автор: Рита Перегудова

#цены