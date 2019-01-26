«Селф» признал, что нарушил сроки сдачи алтайского «ДАРа»

Новости 26.11.2018 19:15 55

Алтайский минздрав признал исковые требования ООО «Селф» за устранение дефектов в технической документации при строительстве перинатального центра «ДАР». Арбитражный суд Алтайского края поставил точку в споре между региональным минздравом и «Селфом». Утверждено мировое соглашение, правда сам истец – строительная компания, еще и остался должен крайздраву.

На сайте суда в картотеке дел сказано, что 23 ноября утверждено мировое соглашение от 19 октября 2018 года. в соответствии с ним «Селф» признает встречные иски минздрава АК в размере 8,5 млн рублей неустойки за нарушение сроков сдачи перинатального центра «ДАР».

В свою очередь крайздрав признал исковые требования «Селфа» в размере 6,8 млн рублей за устранение дефектов в технической документации при строительстве «ДАРа».

Получается, что «Селф», обратившись с исковым заявлением в суд на крайздрав, остался должен последнему почти 1,7 млн рублей.

Напомним, что изначально компания «Селф» предъявила иск минздраву Алтайского края по двум госконтрактам, заключённым в 2014 и 2017 годах на строительство перинатального центра «ДАР».