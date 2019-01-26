Аварийные дома снесут в двух районах Барнаула

В Барнауле на Потоке и Советской Армии снесут ветхие дома. Через несколько лет там появятся два высотных жилых комплекса с развитой инфраструктурой, сообщила «Комсомольская правда на Алтае».
На улице Советской Армии уже снесли два дома в аварийном состоянии. Квартиры у собственников выкупили по цене, которую определила независимая экспертная организация. Мэрия Барнаула не назвала сумму, но отметила, что расселение производится за счет средств застройщика «Барнаулкапстрой». В этом же районе планируют снести еще четыре аварийных дома по адресам:
В администрации рассказали, что недавно комитет выдал два разрешения на строительство многоквартирных жилых домов. На местах сноса построят пять многоквартирных каркасно-монолитных зданий этажностью от 10 до 18.
На Потоке выделили семь площадок под застройку в границах улиц:
Администрация города пока не комментирует сроки сноса ветхих домов в этом районе.
«В соответствии с разрабатываемым проектом Генплана, до конца 2036 года перечисленные территории находятся преимущественно в функциональной зоне застройки многоэтажными жилыми домами», – пояснили в пресс-службе.
После утверждения Генплана, запланированного на февраль-март 2019 года, начнут организовывать аукционы.