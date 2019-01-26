Жителей Алтайского края призывают придумать новые достопримечательности

Новости 26.11.2018 20:11 54

В России стартовал проект, поучаствовав в котором жители любого региона могут воплотить собственный арт-объект. Министерство культуры Алтайского края призывает жителей также принять участие.

Любой житель края независимо от возраста и профессии может придумать арт-объект на любую тематику. Идея должна будет пройти народное и экспертное голосование, после которых выберут пять самых оригинальных. Главными критериями для жюри будут оригинальность задумки и ее связь с локальной спецификой. Идеи воплотят с помощью профессиональных художников.

Все это организовывает фонд «Живая классика».

Прием заявок проходит на сайте Культслед.рф и завершится 1 февраля 2019 года. Победителей объявят 15 февраля, а отобранные в итоге инсталляции и скульптуры украсят города не позднее октября 2019 года.

«Проект специально создан для небольших городов, в которых важно улучшать культурную среду. Фестивали и конкурсы развивают туризм, туризм оживляет развитие локальных ремесел и бизнеса, а это уже напрямую влияет на развитие территорий», - отметила президент Фонда «Живая классика», автор и руководитель конкурса Марина Смирнова.