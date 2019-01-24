Настойчивые активисты не сдаются в намерении вернуть буквы «Барнаул орденоносный»

Новости 26.11.2018 20:39 51

Активисты движения «Суть времени» не теряют надежды и все пытаются вернуть на дом около ЦУМа в Барнауле надпись «Барнаул орденоносный». Между тем конструкцию уже давно признали аварийной и реконструкцией ее заниматься администрация не собирается.

Скоро будет ровно год, как с крыши дома №53 на проспекте Ленина сняли буквы «Барнаул орденоносный». Мэрия сообщила, что на буквах появилась коррозия и конструкция стала опасной для горожан. Ее демонтировали, чтобы буквы не свалились на головы барнаульцев. Сейчас конструкция находится на складе «Автодорстроя».

Демонтаж конструкции, 2017 год.

Серия одиночных пикетов за возвращение надписи началась уже через несколько дней после демонтажа. Буквы убрали без учета мнения жителей и жильцов дома, где были расположены буквы, считают активисты.

Как рассказал «Политсибру» координатор «Сути времени» Геннадий Котов, очередные два пикета пройдут 29 ноября на площади Советов и недалеко от администрации города. По словам активиста, акции и круглый стол, которые проводились на эту тему, результата не принесли.

Кстати, на круглом столе историки, политики и общественники единодушно выразили мнение о том, что нельзя проводить решения по изменению исторического облика города без обсуждения и согласования с жителями и экспертным сообществом Барнаула.