Арестован зам управляющего красноярским Пенсионным фондом

Новости 26.11.2018 21:14 48

Заместителя управляющего отделения Пенсионного фонда по Красноярскому краю Алексея Трофимова арестовали на два месяца, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Трофимов арестован на два месяца по подозрению в превышении должных полномочий, повлекшим крупный ущерб, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в конце прошлого года отделение фонда провела электронный аукцион по приобретению двух зданий в Красноярске. Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей, однако реальная стоимость объектов была ниже в 2,5 раза и составила 54 млн рублей.

По информации краевого ОПФР, Трофимов руководил управлением казначейства, бюджетным управлением, отделом капстрои­тельства и ремонта, административно-хозяйственным отделом, следил за хозяйственным обслуживанием, пожарной безопасностью и санитарным состоянием зданий фонда, взаимодействовал с госструктурами. Также арестованный управленец контролировал, как формируется и исполняется бюджет отделения в Красноярске, городах и районах края.