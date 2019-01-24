ВТБ повышает ставки по вкладам для действующих клиентов

Новости 26.11.2018 22:17 38

С сегодняшнего дня ВТБ предлагает своим клиентам новый вклад «Лояльный» со ставкой 7,5%. Предложение доступно для клиентов, уже оформивших депозит в ВТБ и желающих разместить дополнительные средства на счетах банка.

ВТБ также улучшил условия по всей базовой линейке вкладов: в массовой рознице - на 0,6 п.п., в сегменте «Привилегия» - на 0,8 п.п., а также по промо - вкладу «Максимум» - на 0,2 п.п. Минимальная сумма по вкладам составляет 30 тысяч рублей. Начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет или капитализируются (остаются на вкладе) по выбору вкладчика. Все продукты базовой линейки бессрочные, закрыть их можно в любой момент. Предложение по промо-вкладу действует до 31 декабря 2018 года. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.

«Мы всегда стремимся улучшить условия по обслуживанию клиентов в наших офисах и предложить сберегательные продукты с максимальной доходностью. Наши новые предложения по депозитам являются одними из лучших на рынке и позволяют выбрать максимально комфортные условия персонально для каждого вкладчика со стабильным доходом на протяжении нескольких лет», - отмечает Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

Более подробная информация о новых условиях вкладов доступна на сайте ВТБ.