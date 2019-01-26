Около 29 млрд рублей составят расходы на зарплаты в бюджете Алтайского края

Новости 26.11.2018 21:37 51

В бюджете Алтайского края на 2019 год наиболее крупной статьей расходов станут расходы на заработные платы. Они составят около 29 млрд рублей, сообщил журналистам 26 ноября зампредседателя правительства, министр финансов региона Владимир Притупов.

«Расходы на заработные платы в бюджете Алтайского края на 2019 год составят около 29 млрд рублей. В структуре бюджета они будут в приоритете. Это будет самая крупная статься расходов. По сравнению с первоначальным бюджетом, который планировался, данная статья увеличится на 11 процентов», - рассказал Притупов.

По его словам, увеличение зарплаты определялось в соответствии с указами президента 2012 года, которые продолжают действовать и являются основой для формирования бюджета.

«Повышение заработной платы в бюджете 2019 года предусмотрено для всех категорий работников: и тех, кто попадает под действие указов, и кто не попадает, и кто получает минимальный размер оплаты труда», - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что объем расходов краевого бюджета на выплату заработной платы с начислениями на 2019 год запланирован в объеме 26,9 млрд рублей. Уточнялось, что в проекте предусмотрены средства на все виды социальных выплат.