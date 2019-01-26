Более 30 млн рублей получит АлтГУ как опорный вуз до конца года

Новости 26.11.2018 22:45 58

Алтайский государственный университет до конца 2018 года получит из федерального бюджета 32 млн рублей на развитие. Об этом стало известно после того, как министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги анализа результативности реализации программ развития опорных вузов в 2017 - 2018 годах.

Как сообщается на сайте университета, АлтГУ подтвердил статус опорного вуза региона и даже поднялся в рейтинге опорных вузов страны до 11 места. Всего их, кстати, 33.

Врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров утверждает, что в федеральном ведомстве сделали особый акцент на высоком уровне образования в университете.

«Это подтвердили и итоги набора 2018 года. В этом году в Алтайский госуниверситет поступили 25 победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников - это лучший результат в крае и пятый - в Сибирском федеральном округе. Увеличилось число зачисленных в опорный вуз обладателей стобалльных результатов ЕГЭ, абитуриентов, поступающих в вуз на основе договора на обучение с индустриальным партнером. Серьезно прибавили направления научно-исследовательской работы. На качественно новый уровень выведена работа по социокультурному развитию местных сообществ», - отметил врио ректора вуза.

Напомним, что опорные вузы разделены на три группы по объемам положенных субсидий. Десять опорных вузов, попавшие в первую группу, получат по 64 млн рублей. Вузы второй группы - по 32 млн, а третьей - по 8 млн.

В 2017 году сообщалось, что Алтайский государственный университет может рассчитывать только на региональные дотации. Тогда экспертный совет при Минобрнауки разделил 22 победителей конкурса опорных вузов на две категории по уровню финансирования. В первую группу попали вузы, которые должны были получить софинансирование программы развития как на федеральном, так и на региональном уровнях. Во вторую же вошли 14 университетов, которые получили аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а дотации лишь из региональных бюджетов. Именно в этой группе был АлтГУ.