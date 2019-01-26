Налоговые поступления в Алтайском крае в 2019 году должны вырасти на 4%

Новости 26.11.2018 23:41 56

Алтайские власти рассчитывают на увеличение в 2019 году налоговых поступлений в региональный и консолидированный бюджет. Как сообщил журналистам 26 ноября зампред правительства Алтайского края, министр финансов региона Владимир Притупов, рост должен будет составить 4%.

Ожидается, что поступления доходов в краевой и консолидированный бюджет вырастут примерно на 4% к уровню 2018 года. Основное увеличение касается налога на доходы физических лиц (это главный источник формирования доходов бюджета), а также налога на прибыль. В общем темп роста по налоговым доходам составит 4 млрд рублей.