Издевательство или искусство: барнаульские эксперты высказались о татуировании животных

Мнения 26.11.2018 23:05 45

На странице одной из барнаульских тату-студий в соцсети разместили фотографию кошки, которой сделали татуировку. «Политсибру» опросил экспертов, приносит ли художественная татуировка вред животному, и насколько это этично.

Хозяин питомца пояснил, что для кота породы сфинкс татуировка – не первая. Коту 4,5 года, в целом, сфинксы живут около 12 лет. Первую татуировку ему «набили» три года назад, вторую – совсем недавно. Процедура нанесения рисунка проходила под строгим наблюдением ветеринаров и под общим наркозом.

«Нам сказали, что можно делать наркоз не раньше, чем в 1,5 года. За питомца не боялись, так как ветеринар каждый день усыпляет котов для операций, у него огромный опыт, все по весу животного рассчитывается», - сказал хозяин кота «Политсибру».

По словам владельца, у котов раны заживают в течение двух дней. Тем более, если использовать специальные заживляющие средства.

Клеймить, чтобы не потерять

Специальная маркировка животных ветеринарам известна давно. Татуировка или иначе клеймо представляет собой небольшой рисунок с указанием номера, по которому идентифицируют животное, например, если потеряется. Сейчас вместо клейма животному вводят чип под кожу.

«Животным ставят клеймо для распознавания, но в этом есть необходимость, это не противозаконно. Конечно, всё это делается под наркозом, для животных он опасен крайне редко. Но к художественным татуировкам я отношусь негативно. Хотя, если с другой стороны посмотреть, купирование ушей и хвостов у животных в европейских странах считается жестоким обращением, а у нас это в порядке вещей. Ситуация неоднозначна», - рассказала «Политсибру» начальник лечебно-профилактического отдела Государственной ветеринарной лечебницы в Барнауле Елена Атясова.

«Сделай татуировку, какую я выберу»

В России татуирование животных не так распространено, как, например, за рубежом. У этого процесса есть свои плюсы и минусы. Хозяин барнаульского сфинкса рассказал, что в зарубежных странах тату-мастера тренируют свои навыки на свиньях. У одного из барнаульских тату-мастеров на этот счет есть свое мнение.

«Ко мне приходили неоднократно с просьбой сделать татуировку животному. Если кошка мне человеческим голосом скажет сделать ей татуировку, я сделаю. А если пришел хозяин или хозяйка с таким желанием, то мне хочется сказать: «Пусть кошка выбирает рисунок, я его вам набью». Я считаю, что татуирование животных неэтично. У животного может выступить аллергия или наступить анафилактический шок. Мой знакомый «забивал» свиней на выставке в Германии. Чтобы животные не дергались в процессе, их усыпляют. Но не все животные выходят из наркоза без последствий. Из пяти-шести свиней выжили лишь четыре особи. Поэтому я категорически против издевательств над животными. Такой политики я придерживался в старой студии, и буду придерживаться в новой, которая скоро запустится», - пояснил тату-мастер Михаил Тау.

Ради «прикольности»

Барнаульская зоозащитница также негативно относится к татуированию питомцев.

«Наличие татуировки вряд ли причиняет животному дискомфорт, но в момент создания, конечно, животное испытывает боль, несмотря на наркоз. Процесс заживления для животного является шоком. Татуировки – это прихоть хозяина. Нельзя сказать, что это зло, но и хорошего в этом ничего нет. Речь идет о безответственности хозяина. Ради своей прихоти, ради «прикольности» он причиняет животному, пусть и временную, но боль. Когда человек решает сделать татуировку, он идет на это сознательно, а у животного права голоса нет», - прокомментировала заведующая барнаульским приютом «Ласка» Софья Куликова.

В последнее время общество стало положительно или хотя бы нейтрально относиться к татуированным людям, но татуирование животных – явление довольно новое. Возможно, это прихоть хозяина, и если так, то главное – подойти к процессу с осторожностью: проконсультироваться у ветеринара, подобрать профессионального мастера, который качественно и без вреда для здоровья сделает татуировку домашнему любимцу. Татуирование животного является законным деянием и не попадает под статью уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными», но с другой стороны боль от этого процесса неизбежна для питомца, и прежде чем решиться на тату-сеанс, хозяину стоит решить для себя, готов ли он доставлять неудобства любимцу.