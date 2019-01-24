В Барнауле семья лишилась дома под Новый год из-за ипотечного долга

Новости 16.01.2019 15:20 83

Семья из Барнаула взяла квартиру в ипотеку на 15 лет. Но осталась без квартиры и с очень большим долгом, сообщили «Наши Новости».

Всего семья Тончинских занимала полтора млн, выплатила 2,5 млн. Глава семьи Дмитрий Тончинский рассказал, что они просили перенести дату внесения платежа с 7 числа на 22, ближе ко дню зарплаты. Им отказали, но семья гасила долг по-своему. Банк считал это просрочкой, начислял пени. По решению суда квартиру выставили на торги. Барнаульцам удалось добиться отсрочки исполнения решения до февраля 2018 года. Но в прошлом году в квартиру приехали незнакомцы и заявили, что квартира продана.

«Мы собирали в это время деньги, в принципе собрали. 14 января 2018 года нам принесли документ и показали, что квартира на нового собственника и продана она в ноябре. Они четко тогда сказали: в полицию можете не обращаться у нас везде свои люди, у нас люди в администрации, мы отжали так уже 12 квартир», - рассказал Дмитрий Тончинский

Новые владельцы квартиры вернулись уже в конце прошлого года, вскрыли дверь и поставили новые замки.

«У нас там вещи, у нас там деньги, у нас там все документы. Мы как ушли на работу, так и остались в том что были. Даже если бы, это был новый собственник, он должен был прийти с судебным приставом, полицией. Причем до этого приставы должны были дать нам ознакомиться с производством. Начали объяснять, полицейские нас послушали, говорят: нет мы здесь ничего делать не будем», - добавил пострадавший заемщик.

Барнаулец считает, что сотрудники службы безопасности банков могут работать в связке с торговцами арестованным имуществом. По его словам, новый хозяин неоднократно покупал на аукционах квартиры в залоге.

Адвокат Татьяна Панина считает, что если бы Тончинских внесли деньги до окончания отсрочки, то у семьи появился бы шанс сохранить жилье, торги бы признали незаконными.

«Сказать, что сотрудники банка смошенничали мы не можем. Конечно, здесь существует какая-то взаимосвязь она прослеживается. То, что человека выселили, причем не по решению суда, а просто наглым образом. В этой части я считаю нарушены все его права. И очень часто случается, что правоохранительные органы стоят в стороне», - рассказала адвокат.

Семья Тончинских намерена бороться за свой дом. Впереди кассация и верховный суд. Сейчас барнаульцы живут в съемной квартире.