Электроснабжение в Алтайском крае восстановили после шторма

Восстановительные работы на электросетях в Алтайском крае завершены. Об этом главе региона Виктору Томенко доложил министр промышленности и энергетики региона Александр Климин на оперативном совещании, сообщили в пресс-службе правительства края.
Линии электропередач повредил штормовой ветер 25 и 26 ноября. В минувшие выходные было зафиксировано 97 случаев аварийного отключения электроэнергии. Количество отключенных потребителей составило 111,4 тысячи человек. Без электроэнергии остались 320 социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, в том числе 39 больниц, 169 школ, детских садов и 112 котельных.
Только в 16 случаях подача электроэнергии была прервана на срок более трех часов.
«Потребители своевременно переключались на резервные схемы электроснабжения или запитывались от дизельных генераторных установок. Это позволило избежать разморозки систем теплоснабжения и нарушений в работе объектов жизнеобеспечения. В течение воскресения проводились восстановительные работы на подстанциях Ненинская и Сибирячихинская в Солтонском и Солонешенском районах. В 03:30 26 ноября все работы были завершены», - говорится в сообщении пресс-службы.