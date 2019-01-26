Электроснабжение в Алтайском крае восстановили после шторма

Новости 27.11.2018 0:05 49

Восстановительные работы на электросетях в Алтайском крае завершены. Об этом главе региона Виктору Томенко доложил министр промышленности и энергетики региона Александр Климин на оперативном совещании, сообщили в пресс-службе правительства края.

Линии электропередач повредил штормовой ветер 25 и 26 ноября. В минувшие выходные было зафиксировано 97 случаев аварийного отключения электроэнергии. Количество отключенных потребителей составило 111,4 тысячи человек. Без электроэнергии остались 320 социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, в том числе 39 больниц, 169 школ, детских садов и 112 котельных.

Только в 16 случаях подача электроэнергии была прервана на срок более трех часов.