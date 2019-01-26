«Алтайэнергосбыт»: Змеиногорский район стал абсолютным долговым лидером

Новости 27.11.2018 16:21 87

АО «Алтайэнергосбыт» зафиксировало острую ситуацию с долгами потребителей электроэнергии и составило антирейтинг районов Алтайского края по объему задолженности предприятий ЖКХ.

В целом на 1 ноября 2018 г. краевой ЖКХ-сектор задолжал энергокомпании более 554,7 млн рублей. При этом абсолютным антилидером стал Змеиногорский район, накопивший более 42 млн рублей долга. Хроническими неплательщиками в районе являются - ООО «Исток» (более 11 млн рублей), ООО «ЗТС» (более 6 млн рублей), ООО «Водоканал-сервис» (более 6 млн рублей).

На второй позиции прочно укрепился Первомайский район c 38,81 млн рублей долга. Злостные неплательщики: МУП г. Новоалтайска «HTC» - 9,9 млн рублей, МУП Первомайского района «Первомайское ЖКХ» - 8,03 млн рублей.

Замыкает тройку Каменский район, предприятия ЖКХ-сектора здесь накопили свыше 34 млн рублей. Основные неплательщики: МУП «Теплосеть» г. Камень-на-Оби (более 18 млн рублей), МУП «Теплосети» МО г. Камень-на-Оби (более 6 млн рублей) проходящие в настоящее время процедуру банкротства и МУП «Каменские теплосети» (более 6 млн рублей).

По состоянию на 1 ноября 2018 г. в десятку районов Алтайского края, накопивших самые большие долги ЖКХ-сектора за электроэнергию, вошли: Змеиногорский район – 42,5 млн рублей;

Первомайский район – 38,81 млн рублей;

Каменский район – 34,48 млн рублей;

Шипуновский район – 31,26 млн рублей;

Немецкий национальный район – 30,23 млн рублей;

Михайловский район – 20,93 млн рублей;

Бийский район – 19,27 млн рублей;

Смоленский район – 17,65 млн рублей;

Тальменский район – 12,58 млн рублей;

Павловский район – 11,68 млн рублей.

«Помимо роста долгов в некоторых районах края мы сталкиваемся с ситуацией, когда администрациями создается муниципальное предприятие ЖКХ, которое в течение 1-2 отопительных сезонов накапливают миллионные долги, затем банкротится, а на его месте создается новое – с почти идентичным названием. Мы считаем, что это не что иное, как схема ухода от оплаты долгов за электроэнергию», - прокомментировал заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт» Сергей Петров.

АО «Алтайэнергосбыт» призывает неплательщиков безотлагательно предпринять все возможные меры для погашения долгов и напоминает, что несвоевременная оплата электроэнергии обходится значительно дороже, в связи с применением к должникам финансовых и административных штрафных санкций. Кроме того, энергокомпания оставляет за собой право расторгнуть договоры энергоснабжения со злостными неплательщиками.

С полным списком рейтинга неплательщиков можно ознакомиться на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» по ссылке http://altaiensb.com/organization/debtors/.