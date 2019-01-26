Разрушенный паводком мост начали восстанавливать в алтайском селе

Новости 27.11.2018 1:43 54

В селе Алтайское восстанавливают мост, разрушенный паводком. Подрядчик приступил к работам в ноябре, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Новый мост, как и прежний, будет соединять две части районного центра, в котором проживают около 15 тыс. человек. Объект построят из железобетона, а его протяженность составит 50 метров, грузоподъемность - 14 тонн. Работники уже демонтировали разрушенный мост.

До конца текущего года подрядная организация планирует сформировать свайное поле и насадки. В январе следующего года специалисты приступят к монтажу пролетных строений. Строительство моста планируют закончить летом.

От паводка в 2018 году в Алтайском крае пострадали 46 мостов. На восстановление объектов из краевого и федерального бюджетов выделили более 230 миллионов рублей.