В Рубцовске завершилась VIII спартакиада энергетиков Алтая

Новости 27.11.2018 0:45 44

23 и 24 ноября в рубцовском спортивном комплексе «Юбилейный» прошла VIII спартакиада энергетиков Алтая. Шесть команд, а это более 170 участников из различных городов региона, представляющих предприятия энергетической отрасли, соревновались в восьми видах спорта.

Организатором спортивных состязаний в этом году стал Алтайский филиал Сибирской генерирующей компании. Руководство алтайского подразделения СГК настояло на том, чтобы в этом году мероприятия принимал именно Рубцовск, где годом ранее завершилась масштабная реконструкция теплоэнергетической системы города.

Традиционно свои команды на спартакиаде представили «СК Алтайкрайэнерго», «Алтайэнергосбыт», филиал «ФСК ЕЭС» «Западно-Сибирского предприятия магистральных электрических сетей», филиал «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго», Алтайский филиал Сибирской генерирующей компании, а также Бийское подразделение СГК. Энергетики соревновались в мини-футболе, волейболе, настольном теннисе, гиревом спорте, перетягивании каната, боулинге, дартсе и плавании.

«Безусловно такие мероприятия очень важны. Кроме того, что они способствуют сплочению коллективов, которые работают на энергетических предприятиях, они прививают любовь к здоровому образу жизни и спорту. Повышают заинтересованность к своей физической форме», - отметила Лариса Янцен, главный судья спартакиады.

В течение двух дней спортсмены боролись за призовые места. Запоминающиеся баталии развернулись на волейбольной площадке. Энергетики владели мячом сродни профессиональным игрокам. С утра и до вечера команды провели шесть матчей, которые определили финалистов.

«Наша команда с 2012 года принимает участие в этой спартакиаде. Все участники, которые представляют здесь СГК, занимаются спортом вне рабочего времени. Здесь собираются люди, которые совмещают работу в энергетике и спорт. У каждой команды здесь своя тактика, за восемь лет мы уже выучили друг друга. Здесь мы соперники, а вне соревнований - коллеги и друзья», - рассказал Николай Немцов, член сборной команды Алтайского филиала СГК.

Как отмечают сами участники спартакиады, результаты соревнований всегда очень непредсказуемы. Перед командами стояла задача победить. Поэтому в каждом виде спорта порой возникали спорные ситуации, которые разрешались справедливым решением судейской коллегии. Настоящие спортивные страсти разыгрались в мини-футболе. Команды до конца боролись за выход в финал, и матчи заканчивались с минимальным отрывом в числе забитых мячей.

«Сибирская генерирующая компания стояла у истоков этой спартакиады энергетиков. Главным организатором самой первой спартакиады был «Алтайэнергосбыт», но тогда мы были первыми победителями спартакиады. Затем мы подхватили эту инициативу и стали сами привлекать к участию энергетиков со всего Алтайского края!» – отметил Максим Паршуков, заместитель директора по технической политике Алтайского филиала СГК.

Во второй день спартакиады состоялись финальные поединки между командами энергетиков.

По итогам спартакиады шестое место в общекомандном зачёте заняла команда Бийского подразделения СГК, на пятой строке оказались энергетики из Алтайского филиала компании. Им удалось завоевать бронзовый кубок в боулинге и серебряный в настольном теннисе. Четвертое место заняли спортсмены из «СК Алтайкрайэнерго».

Бронзу соревнований в общекомандном зачёте принесли своей команде энергетики из «ФСК ЕЭС»-«Западно-Сибирского предприятия магистральных электрических сетей», серебро спартакиады завоевали участники из АО «Алтайэнергосбыт». Победителям VIII спартакиады энергетиков Алтая, а также обладателям переходящего кубка в этом году стал коллектив «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».

На торжественном закрытии и подведении итогов VIII спартакиады энергетиков Алтая к ее участникам обратился глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман.