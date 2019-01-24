Объем производства сахара в Алтайском крае вырос на 6,2%

Новости 27.11.2018 2:16 47

На Черемновском сахарном заводе идет активный процесс переработки свеклы. За январь – октябрь этого года объем прироста составил 6,2%, сообщил губернатору Алтайского края Виктору Томенко на оперативном совещании начальник краевого управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

По данным на 23 ноября на заводе выработано более 80 тысяч тонн сахара-песка из 527 тысяч тонн заготовленной в текущем году сахарной свеклы, отмечает пресс-служба правительства края.

Выход сахара в 2018 году составил 15,9%, что выше на 2,9% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Отметим, что Черемновский сахарный завод - это единственное предприятие сахарной отрасли Алтайского края. Завод в 2018 году значительно нарастил производственные мощности - они доведены до 5,7 тысячи тонн переработки сахарной свеклы в сутки, говорят в правительстве края. Объем инвестиций в основной капитал предприятия в текущем году составил более 130 млн рублей.