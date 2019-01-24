Токсичную гречку обнаружили в алтайской больнице

Новости 27.11.2018 2:50 39

В Кытмановской центральной районной больнице обнаружили некачественную опасную крупу. Крупную партию гречки поместили в специальное хранилище, а затем уничтожили, сообщило Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Районная больница закупила партию быстроразваривающейся гречки, которую, по результатам экспертизы, признали токсичной. Изготовителем является ООО «Тритон», а поставщиком - ООО «Старфуд».

Россельхознадзор проконтролировал выполнение постановления об уничтожении некачественной крупы. Партия уничтожена в полном объеме.