О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

Токсичную гречку обнаружили в алтайской больнице

Новости
39
0

В Кытмановской центральной районной больнице обнаружили некачественную опасную крупу. Крупную партию гречки поместили в специальное хранилище, а затем уничтожили, сообщило Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Районная больница закупила партию быстроразваривающейся гречки, которую, по результатам экспертизы, признали токсичной. Изготовителем является ООО «Тритон», а поставщиком -  ООО «Старфуд».

Россельхознадзор проконтролировал выполнение постановления об уничтожении некачественной крупы. Партия уничтожена в полном объеме.

Автор: Анна Перевощикова

#алтайский край