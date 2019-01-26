Шестилетнего мальчика в Алтайском крае убило током во время игры

Новости 27.11.2018 1:11 47

В Первомайском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика. Ребенок прикоснулся к стене во время игры, и его убило током.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю сообщается, что трагедия произошла 24 ноября 2018 года в одном из домов села Первомайского района. Шестилетний ребенок играл и дотронулся до стены, в которой был фрагмент металлического профиля, соприкасающегося с электропроводом. Мальчика ударило током, от чего он скончался на месте. Предварительно установлено, что отец ребенка самостоятельно проводил в доме ремонт и монтаж электропроводки.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.