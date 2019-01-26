Энергетика барнаульского МУП осудили за смерть подчиненного

Новости 27.11.2018 14:10 41

Мастер МУП «Энергетик» Барнаула признан виновным в нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, а ходе предварительного и судебного следствия мастер свою вину признал в полном объеме.

В августе 2018 года мастер, на которого была возложена ответственность за состоянием охраны труда и техники безопасности на предприятии, дал поручение подчиненным провести работы на объекте в поселке Затон на высоте 4 метра от поверхности земли. При этом он не провел положенный инструктаж и не обеспечил рабочих индивидуальными средствами защиты. Один из слесарей при выполнении работ на высоте без защитной каски и предохранительного пояса, потерял равновесие и упал на землю. Мужчина скончался.

\Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил бывшего сотрудника предприятия к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.