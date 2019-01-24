«Это вредительство какое-то»: Томенко поручил разобраться в ситуации со Змеиногорском

Новости 27.11.2018 14:39 44

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 26 ноября на оперативном совещании в правительстве региона поручил министру строительства и ЖКХ края Ивану Гилеву и зампреду регионального правительства Виталию Снесарю выяснить причины произошедшей в Змеиногорске ситуации. Тогда в городе отключили воду в 2327 домов, ещё 257 жилых домов и 13 социальных объектов остались без отопления.

«Ещё летом был заключен контракт. А работы завершены только на минувших выходных. Это же какое-то вредительство. Надо в правоохранительные органы передать все материалы на предмет наличия оснований для возбуждения уголовного дела. В контракте всегда указывается срок окончания работ. Как получилось, что срок выполнения ушел на конец ноября? Почему не предъявлены претензии, не был объявлен режим ЧС? Причем не сейчас, а ещё в конце сентября, чтобы оперативно все устранить. Столько людей подвергнуть такому риску! Прошу предметно, жестко разобраться по этой части. Такие партнёры нам не нужны», - цитирует пресс-служба краевого правительства Виктора Томенко.

Дело в том, что змеиногорская администрация 28 августа 2018 года заключила контракт с компанией «АлтайИнвестСтрой» на замену магистрального водопровода диаметром 400 миллиметров и протяжённостью 100 метров. Сумма контракта составила 0,8 млн рублей. Срок завершения работ был назначен на 10 сентября. Подрядчик несколько раз переносил сроки, из-за этого 31 октября администрация города решила расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

В итоге, только 22 ноября «Водоканал г. Змеиногорска» начал замену магистрального водопровода. К змеиногорским рабочим подключились специалисты из Шипуново. Работы завершили около часа ночи 24 ноября. Вода в домах появилась в 11 утра, а тепло в 21:50.