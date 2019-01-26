Алтайские депутаты закрепят контроль качества аттракционов за регионом

Новости 27.11.2018 15:21 53

Летом этого года на федеральном уровне был принят закон, согласно которому полномочия по надзору за техническим состоянием аттракционов передаются на уровень регионов. На ноябрьской сессии АКЗС, которая пройдет 29 ноября, депутаты уточняю и зафиксируют в краевом законодательстве данные изменения.

На сайте регионального Заксобрания уточняется, что действующие в крае аттракционы (а их всего более 700) войдут в список объектов плановых (рейдовых) осмотров и обследований. В ходе эксплуатации их будут проверять по плану один раз в три года или внепланово по обращениям.

Контроль технического состояния аттракционов будет компетенцией инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Если депутаты поддержат законопроект, то он вступит в силу с 27 января 2019 года.