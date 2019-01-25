Сергей Белоусов: Законодательное сопровождение «мусорной реформы» - важнейшее направление

Новости 16.01.2019 16:47 91

По словам зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представителя в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергея Белоусова, формально «мусорная реформа» стартовала в 2015 году, когда вышел Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ. Он внес изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

Была проведена большая организационная работа. Сегодня в регионах есть программа в области обращения с ТКО, определен региональный оператор по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО. К 1 января завершился переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Сегодня это касается каждого: и собственника частных домовладений, и квартир, и владельцев бизнеса, и мусоровывозящих компаний, и предприятий по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов.

Важнейшая задача реформы на 2019 год - это переход на раздельный сбор отходов. Данное мероприятие должно и может привести к снижению платы граждан за обращение с ТКО, так как при раздельном сборе общее количество ТКО, подлежащих захоронению, уменьшается, а за счет появления дополнительного объема (перерабатываемых) полезных фракций - пластик, картон (качество которого не пострадало при раздельном сборе) появляется дополнительный доход.

В целом, изучение опыта стран, когда-то относящимися к так называемому «социалистическому» содружеству, сенатор считает крайне необходимым. Постсоциалистическое наследие, касаемо разных отраслей хозяйствования, отличалось не столь радикально, как, например, страны, стоящие рыночные отношения сотни лет.

Для внедрения мирового опыта по раздельному сбору отходов все необходимые законодательные механизмы уже предусмотрены и даже реализованы частично в качестве «пилотных» проектов в ряде субъектов Российской Федерации.