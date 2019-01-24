Между Барнаулом, Заринском и Аламбаем запустили скорый электропоезд

Новости 10.12.2018 17:25 36

С 9 декабря компания «Алтай-Пригород» назначила ежедневный скорый пригородный электропоезд №7106 «Барнаул – Заринская». Он отходит со станции Барнаул в 17:15, прибытие на станцию Заринская - в 18:48. Затем электропоезд отправляется до станции Аламбай, куда прибывает в 20:24.

На сайте регионального минстройтранса указано, что это сделано по просьбам пассажиров.

От Барнаула до Заринска поезд будет проезжать с остановками на станциях Алтайская, Бешенцево, Шпагино. На других станциях и остановках на участке Барнаул – Заринская посадка и высадка пассажиров производиться не будет. От станции Заринская до станции Аламбай поезд проследует со всеми остановками. Время следования скорого электропоезда от Барнаула до Аламбая составит 3 часа 9 минут, до станции Заринская - 1 час 33 минуты.

Стоимость проезда по маршруту Барнаул – Аламбай составит 220 рублей, по маршруту Барнаул – Заринская – 120 рублей. Для поездок пассажиры могут использовать разовые билеты «туда» и «туда – обратно», а также абонементные билеты всех видов. Все льготы, предусмотренные в поездах пригородного сообщения, будут актуальны.