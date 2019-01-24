Рабочая группа по предупреждению насилия в школах создана на Алтае

Новости 27.11.2018 16:59 36

В Алтайском крае создана рабочая группа, которая будет заниматься предупреждением физического или психического насилия в школах. Это сделано по поручению министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко.

На сайте ведомства сказано, что возглавила группу начальник отдела воспитания и дополнительного образования регионального минобрнауки Ольга Плешкова. Также в рабочую группу вошли специалисты министерства и краевого центра ППМС-помощи, уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка, главный внештатный психолог в системе образования Алтайского края, представители других ведомств и ведущие ученые в области психологии и психиатрии региона.

Сейчас специалисты работают с руководителями и педагогами, школьниками, родителями учеников, студентами педагогических специальностей, бойцами студотрядов, волонтерами и представителями общественных организаций.

Так, в школах проводятся тренинги по формированию навыков обращения на телефон доверия, мероприятия по сплочению детских коллективов. В образовательных программах будущих педагогов появится специальный модуль, посвящённый работе с проявлениями детской жестокости. Уже работающие учителя и школьники пройдут спецкурсы.