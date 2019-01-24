Кафедра АлтГТУ успешно функционирует на заводе механических прессов

Новости 27.11.2018 17:15 41

Кафедра Алтайского государственного технического университета «Цифровые машиностроительные технологии» открылась на заводе механических прессов в этом году. Для студентов факультета специальных технологий один раз в неделю проходят там занятия.

Решение о создании кафедры было принято на одном из заседаний Попечительского совета АлтГТУ. Председатель совета, генеральный директор завода Сергей Ферапонтов выступил с докладом о перспективах взаимодействия вуза и предприятия, проведении производственных практик и оказания содействия в трудоустройстве молодых специалистов.

«Цель данного проекта – приблизить обучение студентов к производству. Если раньше к нам приходили на практику студентов 4-5 курсов, то теперь будем принимать студентов всех курсов», - рассказал Сергей Ферапонтов.

На предприятии были выделены необходимые помещения для создания двух учебных аудиторий, оснащенных техникой и мебелью. Занятия проходят в течение всего учебного года по утвержденному графику. Лекции читают специалисты завода, а преподаватели АлтГТУ выступают в роли консультантов.

У первокурсников занятия носят больше информационный характер. Они знакомятся с производственными подразделениями, технологиями, инструментом и структурой завода. Программа для старшекурсников другая. Для них главное – изучить технические возможности оборудования, которого нет в вузе, обучиться основам программирования и написания технологий. Итогом обучения станет подготовка программы по изготовлению определенной детали и само ее изготовление на японских станках фирмы «MAZAK». Занятия на заводе проводятся не менее четырех часов в день – в учебных классах и непосредственно на производственном участке. «Мы предоставляем возможность студентам «потрогать» профессию руками», – говорят на предприятии.

Такой подход должен максимально сократить разрыв между теорией, которую дает вуз, и пониманием современного производства. На заводе уверены, что работа со студентами АлтГТУ, начиная с первого курса, принесет свои результаты, они после окончания учебы придут на завод. И там им будут созданы все необходимые условия для труда.