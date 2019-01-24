Дети вышли на учебу после проблем с отоплением в сельской школе на Алтае

Новости 27.11.2018 18:11 41

Школу в селе Хлопуново Шипуновского района пришлось на день закрывать из-за низких температур в учебных кабинетах. 26 ноября дети занимались дистанционно, им давали специальные задания на дом. Уже сегодня, 27 ноября, ребята смогли прийти в классы.

Как заверила «Политсибру» председатель комитета по образованию администрации Шипуновского района Ирина Пикина, ситуация в образовательном учреждении нормализуется.

«На сегодняшний день температура в классах составляет от 15 до 17 градусов. Еще чуть-чуть – и будет норма в соответствии с требованиями СанПиН, то есть от 18 градусов в учебных кабинетах. Ремонтная бригада сегодня еще раз приедет в школу, посмотрит, а вообще ремонтные работы проводили неделю назад в выходные дни 17-18 числа. Специалисты обследовали здание, полностью сливали в воду с системы отопления, переваривали трубы в трех кабинетах, там, где были проблемы. Необходимые работы были проведены, и потребовалось время, неделя, на то, чтобы система заново заработала», - прокомментировала Пикина.

Отметим, что на данный момент в школе обучается 91 ребенок с 1 по 11 класс.