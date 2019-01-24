Житель Хабарского района предстанет перед судом за жестокое избиение женщины

В Хабарском районе 31-летнего мужчину обвиняют в истязании женщины. Сожительница обвиняемого от систематического избиения скончалась, сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.
Мужчина, проживая со своей гражданской супругой в одном из сел Хабарского района, неоднократно истязал ее. Он знал, что женщина зависит от него в материальном плане, поэтому жестоко избивал её. В январе текущего года он, распивая с ней алкоголь, множество раз ударил женщину, используя деревянные полена. Спустя сутки женщина скончалась от травм.
Также следователи выяснили, что в прошлом году обвиняемый незаконно проник в дом односельчанина, а через месяц при попытке сбежать из помещения дежурной части отдела полиции оскорбил сотрудника правоохранительных органов.
Его неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Он отбывал наказания за совершение имущественных преступлений, а также умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести человеку.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.