Жители Камня-на-Оби жалуются на провисший над дорогой светофорный кабель

Новости 27.11.2018 21:55 60

В Камне-на-Оби на перекрестке улиц Колесникова и Пушкина толстый кабель от светофора провис над дорогой и мешает движению машин. В то время, как легковушки еще могут проскочить участок, то более габаритным авто приходится выезжать на встречную полосу.

Как сообщают «Каменские известия», проблема с проводами на перекрестке длится уже почти месяц. Дело в том, что 29 октября штормовой ветер свалил на проезжую часть светофор, который оставался лежать на обочине два дня. Восстановительные работы начали только 31 октября, но не были завершены — провода остались болтаться, а возле жилого многоквартирного дома образовался целый клубок из кабеля. При этом провода были под электрическим напряжением рядом с пешеходной зоной.

Председатель комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре администрации Каменского района Виктор Попов пояснил, что для устранения недоделок не могли найти автовышку. Затем возникли проблемы с подрядчиком.

Проблему должны были решить еще вечером 26 ноября, однако, чем именно закончилось дело, на момент публикации «Политсибру» узнать не удалось.