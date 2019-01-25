«Ростелеком» создал единую сеть передачи данных для Почты России

Новости 27.11.2018 21:10 48

«Ростелеком» завершил создание единой корпоративной сети передачи данных Почты России, которая охватила 37 тысяч объектов почтовой связи. Это выделенная частная сеть (IP VPN) с возможностью высокоскоростного доступа в интернет.

Оснащение 37 тысяч объектов Почты России стабильными и современными каналами связи является инфраструктурным фундаментом, который обеспечивает непрерывность работы ключевых почтовых сервисов. Сегодня значительная их часть уже перешла в цифровой формат. Это касается письменной корреспонденции и отправлений с товарными вложениями, а также логистики и финансовых услуг. В частности, в короткие сроки запущен сервис упрощенной выдачи отправлений с помощью простой электронной подписи, который позволяет обеспечить выдачу отправлений без предъявления паспорта и снизить время обслуживания клиентов. Сервис пользуется большой популярностью у клиентов Почты России.

Сетевая инфраструктура, созданная «Ростелекомом» обеспечивает взаимодействие более чем 15 тыс. отделений Почта Банка с центрами обработки данных.