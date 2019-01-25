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«Ростелеком» создал единую сеть передачи данных для Почты России

Новости
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«Ростелеком» завершил создание единой корпоративной сети передачи данных Почты России, которая охватила 37 тысяч объектов почтовой связи. Это выделенная частная сеть (IP VPN) с возможностью высокоскоростного доступа в интернет.

Оснащение 37 тысяч объектов Почты России стабильными и современными каналами связи является инфраструктурным фундаментом, который обеспечивает непрерывность работы ключевых почтовых сервисов. Сегодня значительная их часть уже перешла в цифровой формат. Это касается письменной корреспонденции и отправлений с товарными вложениями, а также логистики и финансовых услуг. В частности, в короткие сроки запущен сервис упрощенной выдачи отправлений с помощью простой электронной подписи, который позволяет обеспечить выдачу отправлений без предъявления паспорта и снизить время обслуживания клиентов. Сервис пользуется большой популярностью у клиентов Почты России.

Сетевая инфраструктура, созданная «Ростелекомом» обеспечивает взаимодействие более чем 15 тыс. отделений Почта Банка с центрами обработки данных.

«Стабильная работа корпоративной сети – это основа современных цифровых сервисов Почты России. Реализация данного проекта позволит предприятию эффективно развиваться, повышая качество клиентского сервиса, решая широкий спектр социально значимых задач и расширяя перечень предоставляемых населению онлайн услуг», – отметил заместитель генерального директора Почты России по информационным технологиям и новым продуктам Сергей Емельченков.

«Построение сети передачи данных для Почты России стало одним из крупнейших проектов «Ростелекома» за последнее время. Реализация этого проекта – еще один шаг на пути создания цифровой экономики и повышения доступности цифровых услуг. Уверен, что использование защищенных каналов передачи данных и высокоскоростного доступа в интернет сделает сервисы Почты России еще более привлекательными для пользователей», – комментирует вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

Автор: Анна Перевощикова

#ростелеком