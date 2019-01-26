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Стук трубами по вёдрам: алтайские молодогвардейцы провели пикет в защиту пенсионеров

Новости
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Алтайские молодогвардейцы провели пикетную акцию в защиту пожилых супругов, квартиру которых затопила кипятком управляющая компания «Старый Барнаул»

О ЧП, произошедшем в одной из квартир на улице Юрина, рассказала внучка пострадавших. По ее словам, рабочие управляющей компании «Старый Барнаул», производя ремонт в квартире на втором этаже, повредили трубу, в результате чего кипяток залил квартиру этажом ниже. В результате затопления в помещении обвалилась штукатурка, пострадали личные вещи и бытовая техника.

Женщина написала заявление в управляющую компанию, но ответных действий по устранению неполадок не последовало, поэтому она обратилась к общественности.

Около 30 молодогвардейцев вышли поддержать пострадавших жильцов. Они развернули плакаты с изображениями затопленной квартиры у здания УК. Акцию молодых активистов поддержала внучка пострадавших пенсионеров. Когда молодогвардейцы начали стучать обрезками металлических труб по оцинкованным ведрам, к организаторам пикета вышел генеральный директор управляющей компании.

Попытки выстроить диалог ни к чему не привели. Так что организаторы акции пришли к выводу, что окончательно решать данный вопрос будет в суде. Руководитель регионального отделения МГЕР Дмитрий Домрачев вручил руководителю УК «Старый Барнаул» обрезок водопроводной трубы, два сварочных электрода и выразил уверенность, что они помогут управляющей кампании работать более качественно.

«Надеюсь, гендиректор управляющей компании возьмет под свой личный контроль решение этой проблемы и впредь будет ответственнее подходить к работе с жильцами, не допуская к ним халатного отношения!», - сказал Дмитрий Домрачев.

Автор: Анна Перевощикова

#единая россия #алтайский край #барнаул