Виктор Томенко назначил очередную партию чиновников в правительство

Новости 27.11.2018 20:10 56

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел очередные кадровые изменения в правительстве региона, подписаны соответствующие документы, сообщает официальный сайт края.

Так, врио начальника инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края будет Олег Веремеинко. Пока Госинспекцию края официально не расформировали, он будет осуществлять временное исполнение обязанностей по должности ее руководителя.

Отметим, что Веремеинко был назначен врио генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края. Ранее он был замруководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Олег Веремеинко

Начальником управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края назначена Екатерина Четошникова. Также она будет врио начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края до государственной регистрации нового управления.

Екатерина Четошникова

Евгений Нечепуренко возглавит управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Соответственно, с 30 ноября он будет пока и врио начальника управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края до государственной регистрации управления.

Евгений Нечепуренко

Максим Герасимюк в свою очередь освобожден от этой должности и уволен с государственной гражданской службы Алтайского края 29 ноября 2018 года в связи с истечением срока действия контракта.

Также Сергей Родт освобожден от временного исполнения обязанностей по должности начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов и уволен с государственной гражданской службы Алтайского края 27 ноября в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта.

Его место займет с 28 ноября в качестве врио Олег Колосков. Ранее он был врио замначальника, а также руководителем отдела мониторинга, анализа и развития информационных технологий.