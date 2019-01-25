Почти 84% барнаульцев сталкивались с недобросовестными работодателями

Новости 16.01.2019 17:36 97

Большинство барнаульцев сталкивались с нечестными компаниями, которые не выполняли свои обязательства. Лишь 10% горожан подали в суд на организацию и выиграли дело, сообщил портал по поиску работы «Зарплата.ру».

Согласно проведенному среди 820 барнаульцев опросу, 13% респондентов никогда не контактировали с недобросовестными работодателями, а 3% не могут понять, были ли в их жизни нечестные предложения работы.

У 45% участников опроса условия работы не совпали с обещанными, 17% респондентов не выплачивали зарплату вовремя, 14% в вакансии обещали одни обязанности, а по факту предложили другие, 4% заставляли самостоятельно оплачивать обучение или покупать спецодежду.

Также 34% опрошенных считают, что бороться с нечестными работодателями не имеет смысла, 32% пытались отстоять свои права, но безрезультатно. Лишь 10% респондентов подали в суд на компанию и выиграли дело.

«Многие мошеннические организации любят писать очень общие формулировки, из которых не ясно, что предстоит делать – противогазы продавать или котиков дрессировать. Подозрительно, если компания при общении по телефону не дает ответы на элементарные вопросы – как она называется, и с чем предстоит работать. Помимо этого соискатели не должны выслать свои персональные данные, сканы паспорта компаниям, с которыми их еще не созывают трудовые отношения, этим могут воспользоваться мошенники», – рассказывает Екатерина Быкова, руководитель отдела контента Зарплаты.ру.

Чаще всего в такой ситуации оказываются представители сферы производства – 36% и административный персонал – 17%.