В Шипуново мужчину подозревают в убийстве отца из-за нотаций

Новости 28.11.2018 1:13 36

Жителя села Шипуново в Алтайском крае подозревают в убийстве своего отца. Ранее мужчина был неоднократно судим, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

По версии следователей, 27 ноября текущего года между 62-летним отцом и 36-летним сыном произошла ссора. Пожилому мужчине не нравилось, что его сын нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем. В ответ на это пьяный подозреваемый ударил отца ножом в грудь. От ножевого ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием готовится ходатайство в суд, чтобы заключить подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.