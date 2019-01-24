Александр Терентьев представил нового секретаря бюро алтайских эсеров

Новости 27.11.2018 22:39 40

На совете регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае избрали секретаря Бюро Совета. Члены Совета единогласно поддержали кандидатуру Анны Коваленко.

После заседания реготеделения нового секретаря Бюро журналистам представил председатель Совета РО партии в Алтайском крае Александр Терентьев. Кандидатуру Анны Коваленко рекомендовал президиум центрального совета партии.

Терентьев отметил, что объем работы на плечах секретаря велик – все вопросы по функционированию партии в крае, в том числе взаимодействие с депутатами разных уровней, исполнение и реализация партийных программ, положений и поручений председателя совета.

«Сейчас завершено формирование власти в реготедлении «Справедливой России». Также мы еще поработаем с численностью - увеличим ее, но не намного. Я считаю, что сторонников должно быть много, а членов партии ровно столько, сколько на самом деле работают», - подчеркнул Терентьев.

Напомним, ранее должность секретаря бюро совета РО с 2011 года занимал Владислав Вакаев. Он отмечал, что немного «засиделся».