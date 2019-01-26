Горноалтайская епархия пытается обогнать рериховцев в голосовании за имя аэропорта

Новости 27.11.2018 23:40 55

Голосование на сайте великиеимена.рф, где жители страны выбирают имена великих соотечественников российским аэропортам, в самом разгаре. Так, на момент публикации Николай Рерих и Григорий Чорос-Гуркин набрали по 48% в голосовании за имя аэропорта в Горно-Алтайске, правда, количество голосов за первого кандидата немного перевесило (47 тыс. 738 против 46 тыс. 801). Этим фактом недовольны в Горноалтайской епархии.

«Так получилось, что нам приходится биться за право назвать наш единственный Аэропорт именем нашего великого земляка Г.И. Чорос-Гуркина. Но, против нас выступают силы - чужие для нас - общество последователей Рериха, имя которого попало в список для голосования против нашей воли, опять-же по результатам голосов рериховцев. Мы держимся, но нас мало, нам очень нужна ваша помощь, братья! До 30 ноября мы можем не продержаться!», - сказано в сообщении на официальной странице Горноалтайской епархии в «ВКонтакте».

Добавлено, что последователей Рерихов в разных уголках страны очень много.

«Если аэропорт будет назван в честь Рериха, то в том числе будет активно рекламироваться, пропагандироваться и их религиозное учение. Напомню, что Архиерейский Собор Русской Православной Церкви определил Агни-Йогу как религиозное течение антихристианского характера», - отмечено в группе.

В комментариях подписчики также призывают голосовать за Григория Чорос-Гуркина.

«Чорос-Гуркин очень многое сделал для своего народа, и в Царское время, и во времена Революции, и пострадал за свои идеи. А против Рериха будет как минимум коренное население, а как максимум все Православное население Республики», - пишет один из комментаторов.

Кстати, голосование еще не завершено, его окончательные итоги подведут 30 ноября.