Следователи проводят проверку законности вырубок алтайских лесов

Новости 27.11.2018 22:05 45

В Следственном управлении следственного комитета РФ по Алтайскому краю ведут проверку по фактам вырубки леса в Алтайском крае, сообщили «Политсибру» в ведомстве.

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, проверки законности вырубок леса инициированы руководством краевого СК сразу после выхода сюжетов на канале «Россия 1» и «Россия 24» - 22 октября.

«После поступления 30 октября в следственное управление письма из Министерства ресурсов и экологии Алтайского края, руководителем следственного управления СК России по Алтайскому краю принято решение о подключении специалистов Министерства к данным проверкам», - добавила Рязанцева.

Сейчас все доводы, изложенные в сообщении СМИ, проверяются следователями. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

По словам министра экологии края Владимира Попрядухина, результаты проверок планируется обнародовать в открытых источниках.

Напомним, авторы репортажей рассказали о якобы незаконной массовой вырубке лесов, уничтожении исчезающих видов животных и целых экосистем на территории региона. Упоминается вырубка деревьев в особо охраняемых территориях, в том числе в ленточных борах и заказниках.