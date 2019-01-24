Алтайские спасатели предупредили о возможном возникновении ЧС из-за ветра

Новости 28.11.2018 2:11 44

В ночь с 27 на 28 ноября в северных районах Алтайского края и днем 28 ноября на большей части региона ожидается мокрый снег. Прогнозируется метель, сильная гололедица на дорогах, усиление ветра до 18 м/с.

На сайте ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждают, что в связи с усилением ветра возможно возникновение ЧС и происшествий до муниципального уровня. Так может нарушиться работа транспорта, возникнуть обрывы ЛЭП и аварии на трансформаторных подстанциях, не исключено падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций.

В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться, замечают в ведомстве.