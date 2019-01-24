СК рассказал о средней сумме взятки в России

Новости 28.11.2018 0:43 49

В пресс-службе Следственного комитета России рассказали о средних суммах получения взяток по стране. Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, в первом полугодии 2018 года средняя сумма получения взятки составила 451 тысячу рублей, из них средняя сумма взятки в особо крупном размере — в пределах 7 млн рублей.

Что касается сумм дачи взятки, то в среднем это 434 тысячи рублей, в особо крупном размере — в пределах 11 млн рублей.

Средняя сумма мелкого взяточничества — 2 715 рублей.

В ведомстве также рассказали, что за первое полугодие из 4215 лиц, совершивших коррупционные преступления, 1536 лиц являются должностными, в том числе занимающими должности в правоохранительных органах.

Отметим, что в 2018 году СК расследовал 1440 преступлений получения взяток и 1174 преступления дачи взяток.