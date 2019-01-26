Более 400 допплощадок «ЕР» заработали в неделю приемов граждан на Алтае

Новости 28.11.2018 1:49 43

В Алтайском крае во время Всероссийской недели приемов граждан заработает более 400 дополнительных площадок «Единой России». Об этом сообщается на сайте алтайских единороссов.

В акции участвуют центральная общественная приемная партии, 85 региональных и 2 615 местных приемных. Также планируется открыть более 30 тыс. дополнительных площадок по всей стране для встреч с гражданами, в том числе, в отдаленных территориях.

Неделя приема «Единой России» закончится 2 декабря. Об этом сообщила председатель комиссии президиума Генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю партии, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

«Стартовала неделя приема граждан, приуроченная к 17-летию «Единой России». В ней участвуют 2 615 местных и 85 региональных общественных приемных Партии, Центральная общественная приемная в Москве, и более 30 тысяч площадок организовано дополнительно», – отметила Карелова.

Так, в Алтайском крае открыты более четырехсот дополнительных площадок. Можно будет попасть на прием к депутатам Госдумы, членам Совфеда, высшим должностным лицам муниципалитетов, депутатам регионального и муниципального уровня, представителям министерств и ведомств, органов соцзащиты, юристам, ведущим экспертам партии.

26 ноября в региональной общественной приемной «Единой России» встречу с жителями барнаульского поселка Лебяжье провел депутат Госдумы Даниил Бессарабов. Парламентарий уверен, что такое общение важно не только для граждан, но и для депутатов.

«Личные приемы зарекомендовали себя как эффективный способ общения с избирателями. Они позволяют лучше понять нужды земляков и на основе полученной информации выстроить свою деятельность в Госдуме. За 11 месяцев ко мне поступило более 250 обращений граждан, в том числе и в ходе личных приемов. На каждый прием приходят по 4-5 человек. Обращаются и с частными вопросами из своей жизни, и в качестве представителей целых сообществ – поселений, организации, групп. Я, как депутат, стараюсь уделить внимание каждому вопросу, проработать его, сделать запрос в органы власти. Либо обращаю внимание надзорных органов на сложившуюся ситуацию», - отметил Бессарабов.

По словам депутата, по ряду вопросов, которые обозначили граждане, уже есть решения. В частности, после обращения жительниц села Лебяжье в кабинете врача общей практики на этой неделе приступят к работе специалисты. Другой вопрос был связан с отсутствием освещения вблизи начальной школы. В администрации города сумму на проведение соответствующих работ уже закладывают в бюджет на 2019 год.