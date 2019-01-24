Барнаулец получил 15 лет строгого режима за убийство учительницы

Новости 28.11.2018 0:01 46

В Алтайском крае вынесли приговор 34-летнему жителю Барнаула Александру Никифорову. Он признан виновным в разбойном нападении и убийстве учительницы.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, Никифоров в интернете познакомился с 44-летней преподавательницей одной из барнаульских школ. В марте 2017 года он предложил новой знакомой прогуляться по лесу. При этом мужчина заранее подготовил план разбойного нападения, взяв с собой пистолет конструкции ТТ.

Во время прогулки в лесу недалеко от города, когда женщина отвернулась, мужчина выстрелил из пистолета ей в спину. Учительница получила смертельное огнестрельное ранение грудной клетки. Забросав тело ветками, Никифоров забрал принадлежащие потерпевшей личные вещи, которыми воспользовался по личному усмотрению. Также он присвоил банковские карты, которые позже обналичил. Сумма ущерба, причиненного в результате разбойного нападения, составила более 69 тыс. рублей.

Обвиняемый своей вины не признал, утверждая, что случайно выстрелил в женщину. Однако следствием собраны неопровержимые доказательства его вины, суд назначил Никифорову наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.