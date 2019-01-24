Вместе мы – сила: в Алтайском крае подвели итоги съезда патриотических объединений Сибири

Новости 28.11.2018 2:50 38

Около двухсот представителей патриотических объединений молодежи из Красноярска, Омска, Новосибирска, Республики Алтай, разных районов Алтайского края собрались в Барнауле, чтобы обменяться опытом, познакомиться, завязать дружбу между регионами и выйти на новый уровень сотрудничества. Ведь консолидация усилий по патриотическому воспитанию – главная задача этого форума.

Два дня Съезда были плотно наполнены разными формами работы. Погружение в соответствующую атмосферу началось с интерактивных площадок, подготовленных поисковыми отрядами, военно-спортивными клубами, музеями и др. На созданном ими уникальном пространстве можно было одновременно увидеть средневекового рыцаря, с энтузиазмом изучающего современное спецназовское оружие; юнармейцев, примеряющих спецсредства спасателей; поисковиков, с горящими глазами изучающих казацкое снаряжение; увлеченных девчонок, стоящих у стендов по стрельбе из электронной винтовки. Многие подолгу задерживались у выставок предметов, привезенных поисковыми отрядами с мест боевых действий Великой Отечественной войны, внимательно изучая каждый артефакт и задавая множество вопросов.

На торжественном открытии Съезда ведущие приветствовали волонтеров Победы, Бессмертный полк, поисковое движение России, Российское движение школьников, военно-патриотические и военно-спортивные клубы, добровольческие объединения в сфере патриотического воспитания. Обращаясь к ребятам, сидящим в зале, Наталья Изотовна Некрасова, координатор поискового движения в Сибирском федеральном округе, выразила общий настрой участников Съезда: «Мне бы очень хотелось рассказать вам о тех делах, которые мы делаем. У каждого из нас есть, чем поделиться, поэтому хотелось бы поблагодарить организаторов за то, что всех нас здесь собрали».

В рамках Съезда проходил конкурс программ лучшей патриотической практики СибФО «Молодой потенциал Сибири». Именно там участники презентовали свой опыт работы. В больших городах и маленьких селах ребята объединены общей идеей – любовью к Родине. Проявляют они это по-разному. Одни организуют исторические квесты, другие заботятся о памятниках воинам, погибшим за отечество, третьи берут шефство над ветеранами, а кто-то проводит лето в поисковых отрядах, чтобы дать возможность наконец-то «вернуться домой» погибшему солдату.

Руководители делегаций приняли участие в работе круглого стола, где была обсуждена система взаимодействия организаций, занимающихся патриотической работой в Сибирском федеральном округе. «Сегодня созрела необходимость в консолидации наших усилий, выраженной в создании единой программы СибФО по патриотическому воспитанию, что позволит получить более масштабные результаты нашей с вами работы», – отметила модератор дискуссии – проректор по воспитательной работе АлтГПУ, руководитель регионального отделения Всероссийского движения «Бессмертный полк» Екатерина Викторовна Четошникова. Участники обсудили аксиологический аспект патриотического воспитания, опасность ухода в этой работе только в контекст исторической памяти, плюсы и минусы «милитаристского окраса» военно-спортивных клубов, и многие другие важные и актуальные вопросы деятельности патриотических объединений. При наличии собственного взгляда на некоторые аспекты в работе, все участники продемонстрировали свою открытость и сошлись на том, что система взаимодействия безусловно необходима.

Для участников Съезда была разработана образовательная программа – проектные игры, мастер-классы, моделирующая квест-игра, тимбилдинг пространство, образовательные тренинги от ведущих специалистов по патриотическому воспитанию и молодежных тренеров мастерской тренингов «Форсайт» АлтГПУ.

Ключевым моментом работы Съезда можно обозначить форсайт-сессию, по совместному выстраиванию стратегии сотрудничества до 2030 года в области патриотической работы в СибФО. Форсайт-сессию провела ведущий тренер Ирина Сергеевна Рыбина – директор центра социального проектирования и молодежных инициатив АлтГПУ. Найти точки пересечения между самодостаточными направлениями патриотического движения целого округа, так чтобы каждый «не тянул одеяло на себя», а работал на общую идею – задача сложная, но выполнимая. Это доказали результаты работы каждой группы, презентованные перед экспертами на завершающем этапе Съезда.

В ходе работы Съезда было высказано и выработано в совместном творчестве множество конструктивных и перспективных идей. Все они будут обобщены организаторами и выражены в виде предложений для органов власти и в проекте программы совместных действий по организации патриотической работы в СибФО и Алтайском крае.

Съезд патриотических объединений СибФО "Молодые патриоты – сила Сибири!" реализован при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь».