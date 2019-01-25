На Старом мосту в Барнауле заблокировано движение из-за фуры

Новости 16.01.2019 17:45 91

Очевидцы сообщили «Барнаул 22», что на Старом мосту ограничено движение. Посреди дороги сломался большегруз.

«На Старом мосту при развороте «села» фура, стоит поперёк дороги. Движение в обе стороны заблокировано», - сообщил подписчик сообщества.

Другой подписчик верно отметил в комментарии, что проезд автомобилей общей массой больше восьми тонн и с габаритами, превышающими 3,5 м запрещен.

«А разве задолго до моста не стоит знак, что большегрузам туда путь запрещен?», - пишет Сергей Пепеляев.

Напомним, за проезд грузовиков по Старому мосту водителям грозит серьезный штраф. Размер штрафов может достигать 300 тыс. рублей.